Hasta el momento, Pumas no ha anunciado refuerzos para el presente torneo. Al respecto, Cuéllar indicó que el equipo no descarta nuevos fichajes; no obstante, dejó en claro que antes de buscar en el mercado exterior probarán a las canteranas.

Por su parte, el timonel brasileño afirmó que bajo su mando se verá a un equipo bien organizado y que juegue en conjunto.

Trabajamos para tener un espíritu colectivo, no me gusta jugar en función de un elemento, para mí todos tienen su valor. Además queremos que el equipo se vea ordenado y sepa qué hacer cuando tiene o no el balón.

Pumas debutará en el presente torneo Clausura 2024 de la Liga Mx Femenil el próximo lunes, cuando visite a León en el estadio Nou Camp.