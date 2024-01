Leonard Bernstein (1918-1990) ha sido probablemente el personaje más importante en la historia de la música de Estados Unidos, y hacer una biopic a su respecto es una idea de lógica impecable. Pero... ¿por dónde abordar a este volcánico músico para representarlo en pantalla? Bernstein fue un pianista de muy alto nivel; gran director de orquesta; compositor de primera; hombre de teatro con una fina intuición dramática; alquimista que supo volver clásico lo popular y popularizar lo clásico; educador incomparable; divulgador de largo alcance; artista de influyente presencia mediática, y varias cosas más. Pero no: Bradley Cooper, quien coescribe, protagoniza y dirige la película titulada Maestro (2023), y su coguionista Josh Singer, decidieron centrar su exploración de este creador e intérprete monumental en el aspecto menos relevante de su compleja vida: su matrimonio y ambigua relación con la actriz Felicia Montealegre en el contexto de su bisexualidad asumida. Sí, los aspectos arriba enunciados aparecen en el mediocre filme de Cooper, pero sólo de pasada, como accesorios menores al servicio de una línea narrativa que privilegia lo doméstico y lo privado, en detrimento del verdadero valor de Bernstein en los diversos ámbitos en los que se movió a lo largo de una vida intensa, productiva, comprometida y muy pública.

La interpretación que el propio Bradley Cooper hace de Leonard Bernstein es creíble sólo a ratos, porque es irregular y manierista, y se sustenta más en una enorme y a veces grotesca nariz de plastilina que en una verdadera interiorización del personaje. Musicalmente, Maestro tampoco es satisfactoria: en la secuencia climática, el final de la Segunda sinfonía de Gustav Mahler, la gestualidad del protagonista deja mucho que desear. Por si todo ello fuera poco, en una época en que hasta las malas películas presentan un estándar mínimo de calidad técnica, Maestro está mal filmada y mal editada, lo que apunta inexorablemente a que la fulgurante carrera de Bradley Cooper como director nació muerta.

Y, como suele ocurrir con este tipo de filmes de prestigio (el prestigioso es Bernstein, no Cooper y sus cómplices), ya resuenan por todo Hollywood y entre los cinéfilos de segunda los gritos desaforados de ¡Óscar, Óscar, Óscar! No dudo que muchos se dejen apantallar y, en efecto, Maestro reciba nominaciones y premios a diestra y siniestra; ello no reflejará el verdadero nivel del filme de Cooper, como tampoco el aval de Steven Spielberg y Martin Scorsese es garantía de su calidad.

Lo único que quedará de este desperdicio de filme será la convicción de Mr. Cooper de haber hecho el gran papel de su vida (en varios sentidos), y el recuerdo imperecedero del mayor apéndice nasal falso de la historia del cine; muy poca cosa en esta película tan pretenciosa como fallida, sobre un personaje fascinante, indispensable y trascendente que merecía mucho más.