Sábado 6 de enero de 2024, p. 25

Vecinos de la colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez, se oponen a la construcción del tercer acceso en el restaurante McDonald’s, con una rampa en la acera ubicada en la esquina de la avenida Cuauhtémoc y la calle Esperanza, al advertir que es un riesgo para los peatones, además de que hasta el momento no han tenido acceso a las autorizaciones emitidas por la demarcación y, en su caso, de las secretarías de Obras y Servicios, de Movilidad y del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México.

El presidente de la Voz de Narvarte, Christian Gallegos, afirmó que trabajadores rompieron la guarnición, retiraron setos y el miércoles habilitaron la rampa, por lo que se manifestaron en contra de lo que definió “es una obra ilegal.

No hay cédula de publicitación vecinal, de demolición, remodelación ni de construcción y llevan tres meses que remodelaron todo el inmueble, pero en la vía pública no fuimos consultados, no conocemos las autorizaciones.