n casi tres meses de bombardeos aéreos y terrestres, el gobierno de Israel ha asesinado a 22 mil 313 habitantes de Gaza y ha lesionado a otros 57 mil 296. O sea que, en números redondos, uno de cada 100 gazatíes ha muerto por órdenes de Benjamin Netanyahu y que más de la cuarta parte de la población de la franja ha resultado herida en algo a lo que los medios denominan guerra , pero que es, simple y llanamente, una operación de exterminio.

Para ponerlo en la dimensión mexicana, lo que el régimen de Tel Aviv perpetra en Gaza equivale a que un enemigo externo nos hubiera matado, del 8 de octubre del año pasado a la fecha, a un millón 267 mil habitantes, nos hubiese lesionado a más de 32 millones, nos hubiera dejado sin electricidad, agua potable y telecomunicaciones y nos hubiera bloqueado el ingreso al país de alimentos y medicinas. O como si Estados Unidos hubiese perdido en tres meses 3 millones 359 mil vidas como consecuencia de una agresión extranjera, una mortandad que no habría podido ocurrir ni siquiera si Al Qaeda hubiese perpetrado diariamente, durante tres meses, ataques tan mortíferos como el del 11 de septiembre de 2001.

Desde luego, no hay sociedad estructurada capaz de resistir una masacre de esas magnitudes; algo semejante impacta todas las formas de organización social y desbarata a la mayoría de ellas. Con más de 80 periodistas asesinados en la franja, no es fácil de saber al detalle lo que ocurre allí, pero no es necesario forzar mucho la imaginación para visualizar un escenario de hordas de desamparados, hambreados, desalojados y privados de todo lo necesario para subsistir, huyendo desesperadamente en una estrecha ratonera.

En esas circunstancias, no deja de ser alucinante que el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anuncie una siguiente fase de la operación con un nuevo enfoque de combate en el norte y un enfoque sostenido en atacar a los líderes de Hamas en el territorio del sur (https://shorturl.at/elwLZ). Proseguir los combates en tales condiciones sólo puede significar la continuación del exterminio de la población gazatí y la decisión correspondiente se parece mucho a la tristemente célebre solución final del Tercer Reich, cuando sus mandos decidieron que para resolver el problema judío había que matar a todos los judíos a su alcance.