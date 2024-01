E

n el marco del aniversario 30 de la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, resulta relevante hacer referencia a la experiencia de emancipación social del Movimiento por la Libertad de Kurdistán, que integra contribuciones teóricas y prácticas de estrategias y tácticas revolucionarias en la construcción de un socialismo democrático. En esta dirección, la Academia de la Modernidad Democrática publica una entrevista a Duran Kalkan, fundador y miembro del Comité Ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (https:/democraticmodernity.com), quien sintetiza la experiencia del pueblo kurdo en la puesta en práctica de la modernidad democrática como sistema alternativo a la modernidad capitalista, basándose en el pensamiento de su dirigente histórico, Abdullah Ocalan, encarcelado en una isla de Turquía desde hace 26 años, quien, ante la disolución de la Unión Soviética afirmaba que dudar del socialismo significa dudar del ser humano y de su identidad social .

El liberalismo trata a los seres humanos como individuos, desarrollando al máximo el individualismo. El pensamiento socialista, en cambio, define al ser humano como social. La realidad de nuestras vidas y la sociedad no coinciden. Somos seres sociales. No hay ser humano completamente desligado de la sociedad. El individuo y la sociedad son expresiones de esa integridad entrelazada y dialéctica a lo largo de la historia de la humanidad. Ocalan consideró necesario utilizar estas definiciones para refutar y debilitar esencialmente la propaganda antisocialista del ataque liberal de gran alcance que se desató en el mundo durante la disolución de la Unión Soviética.

No obstante, hace una crítica de fondo al socialismo real por su incapacidad para definir adecuadamente la modernidad capitalista y desarrollar su propia modernidad alternativa. “Aunque el socialismo real quería liberarse de la explotación y de la ley del máximo beneficio, adoptó sin cambios el industrialismo de la modernidad capitalista. Pero no pudo desarrollar un entendimiento y un sistema ecológico. No pudo establecer un orden ecológico […]. Al final, lo que surgió no fue un socialismo sino un ‘capitalismo monopolista de Estado’.”

A partir de estas críticas, se afirma que el socialismo democrático se basa en la liberación de la mujer, la sociedad ecológica y la sociedad democrática o moral y política. Se basa en estos principios fundamentales. Supera la forma capitalista de explotación con los valores y principios de la sociedad moral y política. Supera la forma industrializada de explotación con la mentalidad de la ecología social. La libertad de la mujer es la base de toda libertad e igualdad. El socialismo democrático, asimismo, se fundamenta en la igualdad de las diferencias, es un sistema de organización libre y participación igualitaria. Una unidad no se iguala a otra transformándose en ella. Se igualan entre sí preservando y desarrollando su propia existencia. El socialismo democrático protege la autonomía de las diferencias, no las destruye.