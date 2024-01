Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 5 de enero de 2024, p. 10

A poco más de cuatro meses del inicio del ciclo 2023-2024, la aplicación del nuevo plan de estudios 2022 para prescolar, primaria y secundaria enfrenta múltiples desafíos, señalaron directores y maestros que asisten al Taller Intensivo de Formación Continua antes del regreso a clases de 24 millones de alumnos este 8 de enero.

Francisco Bravo, director de la escuela primaria Leonardo Bravo, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, destacó que el problema central es en torno a la práctica docente, en qué hace el profesor en el aula, porque si no estás convencido, si no haces una práctica docente diferente, las cosas no se modifican .

Se puede presentar lo que diversos especialistas, dijo, han llamado falsos proyectos escolares, en el que sólo cambia de nombre lo que haces en el salón, pero la metodología sigue siendo la misma de antes, como la práctica memorística, que no te mueven saberes. Realizas actividades con el nombre de proyectos escolares, pero no lo son .