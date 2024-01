De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 5 de enero de 2024, p. 10

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió en la víspera del Día de los Reyes Magos recomendaciones para no adquirir juguetes que representen un riesgo para la salud de las infancias.

Resaltó la importancia de no comprar juguetes que carezcan de etiquetas informativas y no contengan leyendas de advertencia y medidas de precaución, o bien que no garanticen la calidad sanitaria del producto y de los materiales de fabricación.

De igual forma, precisó que se debe respetar la edad recomendada por el fabricante, ya que el uso inadecuado puede exponer a los menores a asfixia por ingestión de piezas pequeñas o la obstrucción de fosas nasales u oídos.