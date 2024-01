Por su parte, el coordinador general de Comunicación Social, Francisco Cuéllar Cardona, agradeció la presencia de comunicadores de todo el estado y reconoció el trabajo que realizan a diario para mantener informada a la sociedad tamaulipeca. A la vez reiteró que en el gobierno honesto y humanista que preside Américo Villarreal Anaya se ejerce de manera plena la libertad de expresión.

Tamaulipas está en una nueva etapa transformadora, y en el terreno comunicacional, vive una etapa de transparencia, de rendición de cuentas, una etapa en la que ustedes, los compañeros de los medios de comunicación, tienen la plena libertad de ejercer la tarea de informar , expresó.

En Tamaulipas ya no se persigue: Francisco Cuéllar

En Tamaulipas ya no se persigue, ya no hay censura, ya no se amenaza, se ejerce la libertad de expresión a plenitud. Y esta es la nueva etapa que vive Tamaulipas, gracias a un estado que está cambiando y porque tiene un gobierno humanista, comprometido con las libertades , afirmó.

El gobernador también estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas, y el jefe de la Oficina del Ejecutivo, Ricardo Guerrero.