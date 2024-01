Arturo Sánchez Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 5 de enero de 2024, p. 5

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró ayer que es inviable que haya coincidencias entre su gobierno y la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), pues aseguró, ellos no están de acuerdo con nosotros y traen un discurso en donde todo está mal .

En su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo señaló que, tal como han denunciado los zapatistas, sí existen grupos de la delincuencia organizada en Chiapas, pero afirmó que su gobierno está haciendo mucho para que el estado se mantenga como una de las entidades con menores tasas de violencia en el país.

Preguntado acerca de su valoración de los 30 años del EZLN, López Obrador descartó opinar sobre el particular, pero dijo que son los zapatistas y su dirigencia quienes deben hacer una reflexión profunda y autocrítica.

Nada más que no nos echen la culpa a nosotros, que asuman ellos también su responsabilidad, que no caigan en la autocomplacencia, que hagan una autocrítica, yo no me voy a meter en eso, pero ellos deben de preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento, a qué se debió.

Sobre el aumento de la violencia en Chiapas, López Obrador dijo: “Es un punto de vista que respeto, tengo yo una visión distinta, pienso que Chiapas es de los estados que más se han beneficiado en los últimos años.

Pero, bueno, no es mi dicho, sino lo que dicen los datos oficiales. Chiapas, de acuerdo con el Inegi, en la última encuesta de ingreso de familias en todo el país, fue el estado que logró reducir más la pobreza en todo México; eso no se había visto nunca, primer lugar en reducción de pobreza , aseveró.