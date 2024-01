S

i la elección presidencial del próximo 2 de junio fuera a realizarse en redes sociales, Claudia Sheinbaum obtendría un triunfo claro y contudente.

A cinco meses de distancia, no prende Xóchitl Gálvez y el candidato de Movimiento Ciudadano es una incógnita. El sondeo de opinión que hicimos en redes arroja los resultados que aparecen en las gráficas.

Metodología

Votaron 2 mil 159 personas. Participaron en X (antes Twitter) 895; en El Foro México, 462; en Facebook, 723; en Instagram, 51, y en Threads, 28. El sondeo fue distribuido a través de un enlace de SurveyMonkey y mediante la función Encuesta de Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. No hacemos llamadas telefónicas ni visitas domiciliarias. Los participantes, además de votar, tienen la opción de expresar su opinión.

X (Twitter)

Buen día, sigo considerando que la mejor es Claudia, de Morena, y espero con mucha ansia los debates que tendrán las candidatas, serán memorables. Claudia es experta en varios temas y la candidata del prianrd no lo es, y tampoco se observa que esté estudiando para ese evento, Claudia arrasará con más de 50 por ciento de votos, pero no hay que confiarnos, unidad y movilización.

@patiatticus / Monterrey

Xóchitl Gálvez es mitómana, sus videos la respaldan.@SamuelGeo04 / CDMX

Sigue la transformación con el humanismo mexicano como ejemplo para la humanidad.

@tiemporelativo / Ecatepec

Creo en la 4T, no hay mejor opción para continuar la obra de nuestro Presidente AMLO.

@Carova / Oaxaca de Juárez

El Foro México

No hay comparación, la sobriedad vs. vulgaridad; la inteligencia vs. ignorancia; la honestidad vs. la hipocresía