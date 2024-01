Fuentes relacionadas expresaron que el magistrado, además, desarmó el amparo colectivo que inició el Observatorio del Derecho a la Ciudad, en el que se sumaban las distintas demandas contra el DNU, y entendió que cada expediente debe tramitarse por separado, por lo que se abren más posibilidades de que sea declarado inconstitucional, indicaron a Infobae.

La revisión de las 82 páginas del DNU en el Congreso nacional derivó ayer en muchas situaciones irregulares, como la autoproclamación del derechista José Luis Espert como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es estratégica y tratará, junto con las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Relaciones Exteriores y Culto la ley ómnibus que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Legislativo.

Espert es el mismo que propuso cárcel o balas para la diputada Myriam Bregman, del izquierdista Frente. De lo que se trató este día es de apartar al bloque peronista de Unión por la Patria, que tiene el mayor número de diputados y que acompaña en estos momentos la izquierda local, para que no figure en las comisiones que debatirán el DNU.

No se evitaron malas maniobras ni violencia, cómo fue cortar el micrófono para impedir hablar a los diputados que intentaban que el tema del DNU se debatiera a fondo.

En tanto, los cinco gobernadores de diversos partidos SergioTorres, de Chubut; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y de Neuquén, Rolando Figueroa, coincidieron en que las medidas propuestas por el decreto afectarían gravemente la economía nacional y el desarrollo de la actividad pesquera, al abrir el acceso del mar argentino a buques extranjeros, eliminando la obligatoriedad de descargar en los puertos argentinos, permitir la competencia desigual en los cupos de captura y, finalmente, la eliminación del requisito de contratar personal de nacionalidad argentina .

Protestas sin cesar

Las protestas antigubernamentales no pararon y ayer diversos sectores del ámbito de la cultura convocaron a una intervención artística participativa y abierta frente al Congreso de la Nación, bajo la consigna Subite al colectivo antiómnibus , en repudio al DNU, que, entre otros puntos, pretende cerrar reconocidas instituciones, como el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Nacional del Teatro, además de desfinanciar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Instituto Nacional de la Música y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.