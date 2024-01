Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 5 de enero de 2024, p. 18

Jan Yunis., La pierna izquierda de Noor, de 11 años, fue arrancada casi por completo cuando una explosión sacudió su casa en Jabaliya, Gaza, en octubre pasado. Ahora es posible que tengan que amputarle la pierna derecha, en la que lleva una pesada barra de metal y cuatro tornillos perforados en el hueso.

Me duele mucho (...) Tengo miedo de que tengan que cortarme la otra pierna , aseguró desde la cama del hospital, mientras mira su aparatoso dispositivo de fijación. Antes corría y jugaba, estaba muy contenta con mi vida, pero ahora que he perdido la pierna, mi vida se ha vuelto fea y me he puesto triste. Espero poder conseguir un miembro artificial , detalló.