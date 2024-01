▲ La oposición de ciudadanos en Estados Unidos a la guerra en Gaza no ha dejado de tener manifestaciones públicas. La imagen, en el Congreso de California esta semana. Foto Ap

Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 5 de enero de 2024, p. 17

Washington y Nueva York., El apoyo incondicional de Washing-ton a la guerra brutal de Tel Aviv en Gaza está arrastrando a Estados Unidos a un conflicto regional más amplio, aislando al gobierno de Joe Biden, tanto dentro como fuera del país, y potencialmente podría colocar a este gobierno como un acusado en el caso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia impulsado por Sudáfrica.

“Tel Aviv parece estar tomando ventaja de la casi total deferencia de Biden con Netanyahu para hacer lo que presidentes estadunidenses anteriores previnieron a Israel de hacer –arrastrar a Estados Unidos a una guerra regional con Irán y sus aliados–”, advierte Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del Quincy Institute for Responsable Statecraft, centro de análisis de política internacional en Washington, en un artículo en The Nation.

Ese conflicto regional podría haberse iniciado ya, indica. El jueves, el Pentágono anunció haber asesinado a un líder de un grupo aliado con Irán en Bagdad. Cuatro días antes, la Marina hundió tres naves de milicias hutíes en Yemen. En Siria, el gobierno de Joe Biden ordenó matar a varios comandantes iraníes mientras tropas estadunidenses desplegadas en la región enfrentan ataques continuos.

Más allá de sus propias acciones militares, el país es percibido como cómplice en las acciones bélicas ampliadas de Israel con los países vecinos. Hasta ahora, el ejército de Netanyahu acaba de usar un dron para asesinar a Saleh al Arouri, el segundo al mando de Hamas, en Líbano esta semana, y se reporta que podría haber matado a un líder del grupo libanés Hezbolá con un misil sólo pocas horas después. En tanto, algunos líderes israelíes no están buscando ocultar sus deseos: el ex primer ministro de Israel Naftali Bennett llama a una guerra a toda escala contra Irán, en un artículo publicado esta semana en The Wall Street Journal.

Por el momento, el riesgo más inmediato para el gobierno de Biden es su intransigente y pleno apoyo a la campaña militar de Israel en Gaza. El último viernes de diciembre, el gobierno del demócrata anunció que, por segunda vez, usaría su autoridad de emergencia de seguridad nacional para evadir la necesidad de obtener autorización del Congreso para enviar más municiones de artillería 155 milímetros a Israel para continuar el bombardeo de Gaza.

Ayer, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, respondió si el gobierno evalúa si Israel estaba cometiendo crímenes de guerra con armas estadunidenses: No estoy enterado de cualquier tipo de evaluación formal del gobierno de Estados Unidos para analizar si nuestro socio israelí está cumpliendo con la ley internacional , respondió, agregando que no hemos visto nada que nos convenza de que necesitamos tomar una vía diferente con Israel .

Gobierno cómplice

Washington siempre ha encontrado excepciones a sus propias leyes en torno a la evaluación de envíos de armas a Tel Aviv, señala John Paul, el ex funcionario del Departamento de Estado que renunció el año pasado después de expresar públicamente que ya no podía ser parte de un gobierno que estaba entregando armas para las acciones de Israel en Gaza.

No está solo en su disidencia. En los pasados tres meses, el cada vez mayor coro público en contra de la política de complicidad estadunidense con Israel ha incluido a personas dentro del propio gobierno de Biden. Esta semana, 17 colaboradores de la campaña de relección firmaron una carta abierta instando al presidente a llamar al cese el fuego permanente y un fin a la asistencia militar incondicional a Israel.