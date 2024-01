A dos de ellos se les arrestó en la ranchería Río Viejo; otro fue capturado en la colonia Guadalupe Borja y a cuatro se les arrestó en la ranchería Las Gaviotas, en el centro de la ciudad, y en la ranchería Anacleto Canabal.

Las autoridades dieron a conocer también que en la carretera Macuspana-Villahermosa los policías recuperaron una camioneta Nissan Frontier robada.

Ante la ola de atracos, que alarmaron a la ciudadanía e hizo que la mayoría de los comercios cerraran, el gobernador Carlos Manuel Merino dio un mensaje cerca de las 19 horas en TVT, la televisora estatal.

Tabasco no es ni será rehén de la delincuencia , advirtió el funcionario, y confirmó el arresto de los ocho presuntos delincuentes.

En un video que duró apenas un minuto, expresó que la seguridad de las familias tabasqueñas está garantizada y pidió a los ciudadanos estar atentos a los canales oficiales a fin de evitar la desinformación.

Cuando el gobernador daba su mensaje, los comerciantes del centro de la ciudad y en otras colonias comenzaron a cerrar. La cadena de tiendas Súper Sánchez emitió un comunicado en el que anunció el cierre de todos sus supermercados en Villahermosa por falta de seguridad para nuestro personal y clientes .

El martes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su conferencia matutina en la zona militar de Villahermosa. Ahí reprochó que diversos medios magnificaran los hechos violentos ocurridos en Tabasco el 22 de diciembre. Lo de Villahermosa... ¡No, no, no! ¡Se enteraron hasta en El Vaticano! Fue la nota. Afortunadamente no pasó a mayores, pero cómo difundieron todos , expresó el Ejecutivo federal.

En esa misma conferencia, el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, mostró un reporte en el que aseguró todos los delitos se mantienen a la baja en la entidad.