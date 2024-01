▲ La estrella de teatro y cine interpretó a la madre en el clásico Mary Poppins y presentó al mundo la canción Send in the Clowns. Foto Ap

Ap

Periódico La Jornada

Viernes 5 de enero de 2024, p. 7

Nueva York., Glynis Johns, una estrella de teatro y cine ganadora del premio Tony y quien actuó junto con Julie Andrews en la película clásica Mary Poppins y presentó al mundo la agridulce canción Send in the Clowns de Stephen Sondheim, falleció a los 100 años.

Mitch Clem, su mánager, dijo que el deceso ocurrió el jueves en un asilo en Los Ángeles por causas naturales. Hoy es un día triste para Hollywood , dijo Clem. Ella es la última de las últimas del viejo Hollywood .

Johns era conocida por ser una perfeccionista en su profesión: precisa, analítica y obstinada. Los roles que asumió debían ser multifacéticos. Sólo sabía darlo todo.

En lo que a mí respecta, no estoy interesada en interpretar un papel monocromático , declaró a Ap en 1990. El objetivo de una actuación de primera clase es convertirlo en realidad. Ser real. Y tengo que darle sentido en mi propia mente para que sea real .

El mayor triunfo de Johns fue interpretar a Desiree Armfeldt en A Little Night Music, por la que ganó un Tony en 1973. Sondheim escribió la exitosa canción de la obra, Send in the Clowns, para adaptarla a su distintiva voz ronca, pero Johns perdió el papel en la versión cinematográfica de 1977 protagonizada por Elizabeth Taylor.

Me escribieron otras canciones, pero nada parecido , mencionó Johns a Ap en 1990. Es el regalo más grande que me han dado en el teatro .

Otros que interpretaron la famosa canción de Sondheim fueron Frank Sinatra, Judy Collins, Barbra Streisand, Sarah Vaughan y Olivia Newton-John. También apareció en la segunda temporada de Yellowjackets en 2023, en voz de Elijah Wood.

Durante la creación de A Little Night Music había llegado a sus ensayos con parte del libreto y la partitura sin terminar, incluida una canción solista para Johns. El director Hal Prince sugirió que ella y su coprotagonista Len Cariou improvisaran una escena o dos para darle algunas ideas a libretista Hugh Wheeler.