Sin embargo, la meta de conseguir la autosuficiencia nacional en gasolinas no se alcanzará en esta administración, sino a partir de 2025, reconoció ayer el director de la petrolera, Octavio Romero Oropeza, en la conferencia diaria del presidente López Obrador.

López Obrador dijo que con el apoyo del pueblo se ha rescatado Pemex, una empresa pública fundamental , y señaló que si su gobierno hubiera continuado con las políticas anteriores el litro de gasolina no costaría 28 o 29 pesos, como se difundió el bulo de principio de año, sino que llegaría a 35.

¿Cuánto de esta inversión en la época del licenciado Peña y de Felipe Calderón se destinaba a contratos de exploración y de producción de gas y de petróleo al norte del país o a aguas profundas, donde no hay petróleo, donde no hay gas o donde cuesta mucho extraerlo? Porque, aunque parezca increíble, no les importaba extraer petróleo ni gas, esa era la excusa, era lo secundario, lo que les importaba, aunque parezca increíble, repito, eran los contratos jugosos, que les daban mucho dinero , afirmó.

Que todos celebremos que se rescató de nuevo Pemex y que no pudieron los neoliberales, neoporfiristas, destruir a Pemex, como era su perversa intención, porque el petróleo es de la nación, es de México, es parte de nuestra de historia y se ha logrado defender el petróleo y a la industria que se encontró en una situación lamentable , declaró.

Romero Oropeza detalló que la política de esta administración está orientada a revertir el déficit heredado de sexenios anteriores, que rondaba 900 mil barriles de combustibles diarios, los cuales se importaban. En septiembre de 2024 se estima reducir la importación a 62 mil barriles diarios para alcanzar una producción total de un millón 294 mil, aseguró.

Agregó que en sólo cinco años, Pemex ha incrementado su patrimonio a partir de la creación del complejo de Dos Bocas y de dos plantas coquizadoras, una en Tula, Hidalgo, y otra en Salina Cruz, Oaxaca; la compra al 100 por ciento de la refinería de Deer Park, en Texas, así como la adquisición de 2 mil 400 nuevas pipas para la distribución de combustibles y 10 equipos nuevos de perforación.

Detalló que Pemex mantiene el liderazgo en la venta de combustibles en el país, más de 82 por ciento del mercado interno es abastecido con insumos nacionales. El pasado diciembre, a través de las 77 terminales en todo el país, vendió un millón 58 mil barriles diarios de gasolinas, diésel y turbosina.

El titular de Pemex mencionó que la empresa es líder en venta de gas LP al atender a 17 millones de hogares en el país. Durante diciembre de 2023 abasteció 206 mil barriles diarios de este producto.