La guerra de declaraciones comenzó desde la mañana de ayer, cuando el vicepresidente de la mesa directiva, Gerardo Villanueva, de Morena, solicitó a Servicios Parlamentarios convocar a sesión este viernes, ante la supuesta ausencia de la presidenta, Gabriela Salido, quien no había solicitado la convocatoria pese a que desde el miércoles la Junta de Coordinación Política emitió su petición.

Salido sostuvo que la acción del morenista fue ilegal, pues no había tal ausencia. No obstante, Morena dijo que la convocatoria estuvo al margen de la ley, pues el hecho de que Salido no hubiera convocado antes implicaba su ausencia. Incluso acusaron a la presidenta de facciosa y de ejercer tácticas dilatorias de Acción Nacional para evitar que se apruebe el periodo extraordinario.

La confrontación de declaraciones en comunicados de prensa fue trasladada a dos sesiones virtuales de la mesa directiva y la conferencia realizadas ayer por la noche. La primera convocada por Salido para cuestiones informativas , lo que fue criticado por los morenistas, quienes aseguraron que la Comisión Permanente no tiene mesa directiva, por lo que no cuenta con facultades de toma de decisiones, sino sólo para conducir las sesiones.

Tras varios reclamos de Morena a Salido, donde incluso la acusaron de incurrir en faltas graves que son motivo para su remoción, fue aprobada la sesión de la Comisión Permanente para este viernes.