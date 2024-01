G

asolinazo es un mexicanismo que se refiere a alzas importantes y repentinas en los precios de las gasolinas. Viene de tiempos del PRIAN, cuando se iniciaba el año con un alza en dichos precios. En 2017, durante el peñato fue tan desmesurado y repentino que causó una reacción social de la misma magnitud. La aprobación de Peña terminó de destruirse y fue uno de los principales signos de inicio del fin del prianato . El PRI retuvo el Edomex, por muy escaso margen, pero era claro que no retendría la Presidencia. Desconectados de la realidad, los que sí sabían lo festejaron como algo responsable y necesario que no impactaría en la economía familiar, porque los pobres no comen gasolina . Así lo dijo el entonces secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el 11 de octubre de 2018, en el Senado, para defender el aumento de 77 por ciento (8.4 pesos por litro) en el precio de las gasolinas durante el sexenio de Peña, los pobres no comen gasolina, comen tortilla, pollo, leche . Los senadores priístas y panistas aplaudieron dicha frase (la precandidata del PAN tomó posesión como senadora el 1º de septiembre de 2018).

Regresando al presente, el 2 de enero circuló la notica de que se iniciaba 2024 con un “nuevo gasolinazo”. La precandidata del PAN retomó la noticia falsa y lo mismo hicieron todos los ciudadanos apartidistas . Decían que la gasolina Magna había alcanzado un promedio de 28.99 pesos por litro. Como evidencia, ofrecían dos pruebas, un pantallazo de información de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la publicación en el Diario Oficial de la Federación ( DOF) del aumento al impuesto especial a productos y servicios (IEPS). La candidata y los ciudadanos apartidistas decían que 28.99 era el precio promedio y que esto era por el impresionante aumento del IEPS.

La realidad es que, por desconocimiento o malintencionados, replicaron una mentira. No hubo gasolinazo . Los precios promedio de la gasolina Magna se mantuvieron estables al inicio de 2024. De acuerdo con la plataforma Ombudsman Energía México, los precios de la Magna, durante la primera semana de diciembre frente a los vigentes en esta semana, aumentaron cuatro centavos (de 22.38 a 22.42). Así es, la oposición y los ciudadanos apartidistas, gritaron “ gasolinazo ” porque aumentó cuatro centavos, o 0.17 por ciento.