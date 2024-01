Quien captó de inmediato la radicalidad de esta revolución mítica y simbólica fue, sin duda, Hegel. Y fue precisamente en la época en que ocurrió la entrada de las tropas napoleónicas a Jena, donde el filósofo impartía clases en la universidad. Sin este encuentro furtivo, resulta casi imposible descifrar el capítulo sobre El amo y el esclavo , que define a toda la Fenomenología del espíritu. En una de sus cartas a Holderlein escribe: en esos caballos llenos de polvo, miseria y devastación se encuentra la tragedia de la nueva gloria.

El otro momento donde el bonapartismo sublima acaso sus antípodas se encuentra en la reformulación de ese concepto de tragedia . Tal vez Marx sea su grammata, cuando redacta el famoso axioma sobre el accidente del retorno con el que se inicia el texto del XVIII Brumario de Luis Bonaparte: la historia se repite siempre dos veces; primero como tragedia, después como farsa. La farsa era obvia y tenía nombre: el sobrino de Bonaparte, Luis. ¿Pero y la tragedia? No queda en absoluto claro. Si de algo es héroe Napoleón, es del pragmatismo moderno, que precisamente no acepta ningún tipo de heroicidad. Sí en cambio es quien condena la revolución a su tragicidad: la restauración. Y uno podría pensar que se trata del último resabio místico de cualquier poder conservador. Pero no es tan sencillo. Napoleón tiene un momento de fuga prácticamente enloquecido en 1815. Y esa fuga se llama: Waterloo. Es tal vez la única escena realmente lograda de la película de Ridley Scott. Cuando Wellington observa cómo Napoleón acompaña a su tropa combatiendo, en efecto, como enloquecido. Y exclama: ¡Está fuera de control! En Waterloo perdió todo. Y sin embargo, es la derrota autoinflingida más inteligente de la historia moderna. El vencido, y no el vencedor, puede ser así el autor de la historia, el que la escribe.

En la vida, el desenlace, la escena final, lo es todo. Hay que saber morir. Se trata de una de las artes de la vida. Y tal vez Napoleón sabía de esto.