El comandante Pablo Contreras supo de la importancia del alzamiento zapatista para la historia de México y sus luchas democráticas. Sorprendido como muchos, no tardó en dar cuenta de sus aportaciones, subrayando que su irrupción era un cambio en la conciencia del pueblo de Chiapas y de México para que con la democracia y la paz se logren objetivos de libertad y justicia no sólo en las nubes, ni sólo en la selva, ni sólo en Chiapas, sino en el país . No se dejó arrastrar por etiquetas, se sintió interpelado y acudió al llamado, como muchos asistieron a la Convención de Aguascalientes en 1994. Para entender la dimensión de la propuesta zapatista, la que hoy se reinventa en tierra común, tierra de nadie , Pablo Gonzalez Casanova, recordará las palabras del obispo de Chiapas a la hora de concluir que la rebelión zapatista debía entenderse como la primera revolución del siglo XXI. “Es extraño –cita el comandante Contreras a don Samuel Ruiz– Como revolucionarios son muy raros. Interpelan al gobierno para que haga elecciones honradas”. El texto, publicado en La Jornada bajo el título Causas de la rebelión en Chiapas mantiene su vitalidad, tanto como la Primera declaración de la selva Lacandona.

Son tres décadas de traiciones del mal gobierno. Como ejemplos, el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar, en febrero de 1996, y la matanza de Acteal, en diciembre de 1997, en la cual se asesinaron a 45 tzotziles entre los cuales había embarazadas y niños. Hoy sabemos quiénes fueron, pero sus responsables siguen libres. Asimismo, los partidos políticos se han empleado a fondo para caricaturizarlos, ningunearlos o descalificarlos. Lo hacen y así seguirán. Sin embargo, pese a todas sus maniobras, el EZLN, no sólo resiste, ha sido capaz de abrir caminos, reinventarse, reflexionar, y producir teoría política. Sus aportes constituyen un punto de inflexión cara a pensar la democracia, el poder, la revolución, la justicia social, el patriarcado, el feminismo, la libertad y la lucha de los pueblos originarios por su autonomía, las políticas de género. Llaman a despertar las conciencias, a no dormirse. Ninguna de sus propuestas está exenta de crítica, de pensar una y mil veces cómo enfrentar al capitalismo predador que anula y pone en cuestión la condición humana y el planeta. Desde la digna rabia, la hidra capitalista, hasta su actual propuesta, tierra común, tierra de nadie , que obliga a redefinir el bien común y su sentido comunitario. Un nosotros con mayúsculas, con un yo en chiquito, se esconde en sus postulados. Van un paso adelante. Sus aportes se reflejan en grandes convocatorias internacionales. Allí se reconocen los compañeros de viaje. Los resultados se plasman en publicaciones. Entre otras: El pensamiento crítico frente a la hidra capitalista y la colección El faro zapatista, 30 textos, editados especialmente para esta ocasión. Hoy, en medio de un Chiapas militarizado, penetrado por los cárteles del narcotráfico y con una Guardia Nacional dispuesta a entrar en combate, llama a no caer en bravuconerías y provocaciones. Y advierte, el EZLN sabrá defenderse.