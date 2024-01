De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 4 de enero de 2024, p. 10

Nicolas Sarkozy, ex presidente francés, reveló en su libro de memorias Los años de las luchas (Alianza editorial), publicado en español en noviembre, que el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, era quien tomaba decisiones durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón (2006-12), al puntualizar su negativa firme y categórica de abordar el caso de Florence Cassez durante su visita a México en marzo 2009. En el capítulo acerca de México, Sarkozy señala que antes de visitar el país habló con autoridades mexicanas sobre el caso y la posibildad de conseguir la extradición a Francia, por lo que su visita parecía prometedora .