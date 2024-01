Fabiola Martínez y Jessica Xantomila

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, prometió autonomía e independencia de este máximo órgano de decisión, frente a la elección del 2 de junio.

Desde 2000, el TEPJF realiza el cómputo final de la elección de Presidencia de la República, y entrega la constancia de mayoría y validez de esa contienda; esta vez no será la excepción y el proceso será conducido precisamente por la nueva presidenta.

México puede estar tranquilo, cuenta con un tribunal con autonomía e independencia , dijo en la apertura de la primera sesión pública de este año, donde se comprometió a construir armonía y unidad interna ; luego, al mencionar la defensa de los derechos ciudadanos, habló del respeto a la igualdad de trato entre nosotros, sin separaciones ni discordias, honrando así la fortaleza de esta institución .

Sin embargo, todavía no se dispersan del todo los vientos de la reciente crisis y ayer el pleno estuvo otra vez incompleto, no sólo porque el Senado está en falta en cuanto al nombramiento de dos de las siete magistraturas que integran esta sala superior, sino porque su antecesor, Reyes Rodríguez, a quien el mes pasado Soto y dos magistrados más obligaron a renunciar, no asistió, pues optó por tomar vacaciones. En la ceremonia cívica previa tampoco estuvo Janine Otálora.