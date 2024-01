Jesús Estrada y Rubén Villalpando

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 4 de enero de 2024, p. 5

La precandidata presidencial de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo que “en todo lo que viene vamos a seguir sin gasolinazos”, y recalcó que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha habido aumentos a este combustible.

En un video grabado en la carretera, en Chihuahua, de camino a una reunión con productores de manzana en esa entidad, expresó: recuerden que en el periodo de (Enrique) Peña Nieto y en el previo también, pero principalmente en el periodo de Peña Nieto, cada principio de mes había aumento de las gasolinas .