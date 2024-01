Y

a desde los múltiples rostros del jazz, ya desde de las venas clásica y contemporánea que sostiene la academia, o bien desde los diferentes y discretos ecos del folclor mexicano, la propuesta musical de Patricia Brennan es un enorme enlace de voces que fluyen con vida propia desde la marimba o desde el vibráfono con efectos electrónicos que percute con sorprendente expresividad, con un decir único y original que ha impactado a propios e impropios en la ciudad de Nueva York, donde radica desde hace 20 años.

Patricia Franceschy nació en el puerto de Veracruz en 1984, en medio de la atmósfera afroantillana que cubría (y cubre) esta ciudad; ahí empezó a dar conciertos de piano desde los cuatro años y a los 17 llegaron las primeras presentaciones con marimba y vibráfono con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, hasta que en 2004 le dieron una beca en el Curtis Institute of Music, en Filadelfia.

Es ahí donde comenzó una carrera musical que no ha parado un instante; primero tocando como sideperson (o sideman) en Nueva York con destacados jazzistas, hasta que en 2021 presentó sus propias composiciones en marimba y vibráfono en un primer álbum como solista, Maquishti, y con él iluminó buena parte del medio jazzístico neoyorquino.

En Veracruz mucha gente la recuerda todavía como Patricia Franceschy, pero después de casarse, en 2015, cambió a Patricia Brennan y es así como se sitúa en los más altos niveles del jazz. En The New York Times, por ejemplo, Maquishti aparece como uno de los 10 mejores discos de jazz de 2021; de hecho, lo sitúa en el cuarto lugar. Ya en 2022, cuando apareció su segundo álbum, More Touch, en National Public Radio (NPR) lo mencionan como uno de los mejores discos de ese año.

Todo mundo se quitaba el sombrero (dirían los sabios de la antigüedad) ante la música de Brennan, y aquí en México a nadie se le ha ocurrido invitarla para que la maestra obsequie con algo de sus quehaceres en vivo.

Le preguntamos cómo había descubierto que hay algo llamado jazz: