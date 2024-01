Un gobierno de izquierda debe llegar no sólo para gobernar mejor, sino para cambiar de fondo el orden establecido que permita avanzar en una verdadera transformación y tomar en cuenta que lo fundamental de un sistema es la economía.

La izquierda no debe caracterizarse por el silencio y la incondicionalidad, es momento de la reflexión profunda y la participación colectiva para influir en el futuro y se puedan evitar errores y desviaciones que alejen del objetivo de una verdadera transformación que el país requiere.

Tenemos que preguntarnos si lo hecho hasta ahora nos coloca en la izquierda y el neoliberalismo ya se fue cuando se nos informa que al final del sexenio se habrá invertido un billón 640 mil millones de pesos en pensiones y programas sociales para 13.9 millones de beneficiarios y el año entrante sólo de intereses de la deuda pública se pagará un billón 200 mil millones de pesos para unos cuantos; banqueros obtendrán ganancias récord y se dispara la cartera vencida en créditos al consumo con impagos de 43 mil millones de pesos para los mexicanos; el sector campesino se queja de que no hay proyectos que ayuden a fomentar la producción y crecen las importaciones de granos, muchas cosas más habrá que plantearse y si no lo hacemos, tarde o temprano la decepción puede ser la invitada junto con el riesgo del retorno al pasado como en países hermanos.

Benito Mirón Lince

Solicita el pago de tres bimestres de 2023 en su cuenta del Bienestar

Solicito de la manera más atenta la ayuda de la titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, a fin de que se me depositen los tres últimos bimestres de 2023, toda vez que desde el depósito de mayo-junio, no se me ha dado el apoyo presidencial, pese a que en reiteradas ocasiones lo he solicitado a los siervos de la nación que atienden en el municipio de Chimalhuacán, estado de México, quienes me han dicho que esos depósitos ya se perdieron en el mismo Banco del Bienestar.

Debido al proceso electoral que se celebró en dicha entidad en junio, ya no se me entregó la tarjeta del Banco del Bienestar durante los días posteriores a dicho evento, pese a que acudí en numerosas ocasiones a solicitarla y presenté el reporte en el teléfono 800 639 4264, ya que con ese dinero pago alimentos y medicinas. Anteriormente se me depositaba en Banamex.

Fue hasta septiembre de 2023 que me entregaron el plástico con folio 5976496, me informaron que el depósito de los bimestres julio-agosto y septiembre-octubre se reflejaría en el pago del bimestre noviembre-diciembre pasados, lo que no ocurrió, como se demostró con la hoja de movimientos bancarios que me entregaron, la cual está en ceros.

María Velázquez García