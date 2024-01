Ap

Periódico La Jornada

Jueves 4 de enero de 2024, p. 18

La Paz. Bolivia comenzó ayer una situación inédita con la cúpula del Poder Judicial paralizada debido a que los magistrados cesaron en sus cargos y el Legislativo no convocó a la elección de altos jueces por pugnas en el oficialismo. Desde hoy (ayer), los magistrados del órgano judicial ya no ejercen legalmente sus funciones; su decisión de prorrogarse vulnera la Constitución y genera una crisis institucional , señaló el ex presidente Carlos Mesa, líder del opositor Comunidad Ciudadana (CC), en la red social X.

Hace dos semanas, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional se prorrogaron en sus cargos hasta la designación de nuevas autoridades, decisión respaldada por autoridades del Poder Ejecutivo, pero cuestionada por la oposición y organizaciones ciudadanas que los acusan de usurpar funciones .

La situación parecía más incierta tras la renuncia de un magistrado del Tribunal Constitucional. La víspera no hubo inauguración del año judicial, como se acostumbra con presencia del presidente del país, y hubo protestas opositoras en las puertas de los altos tribunales para exigir la renuncia de los magistrados.