Salvador González Valero, quien quiere ser candidato por el distrito 34 de Toluca, tuvo dos votos en contra de las consejeras Daniela Durán Ceja y Sandra López Bringas, quienes consideraron que no cumple con los requisitos de la convocatoria.

Durán Ceja señaló que González Valero no es elegible debido a que no acreditó tener la residencia efectiva mínima de cinco años que exige la ley, además de que en el expediente que presentó al IEEM se advierte que registró varias direcciones que no concuerdan.

Sandra López Bringas apuntó que el solicitante no cumplió con la entrega de credencial de elector vigente, pues aunque presentó una, quedó invalidada después de que hizo un cambio de domicilio.

A pesar de estas observaciones, los tres ciudadanos ya cuentan con el reconocimiento de la autoridad electoral como aspirantes a candidatos independientes, por lo que desde este jueves y hasta el 17 de febrero deberán obtener las firmas de apoyo estipuladas en la ley.

Jesús Enrique Garduño tendrá que recabar 8 mil 534 rúbricas; Mireya Ofelia Méndez, quien hasta hace algunos meses simpatizaba con el Partido Revolucionario Institucional, 8 mil 287 y Salvador González, quien labora en el Poder Legislativo, 9 mil 252.