Villeneuve promete una película mucho más ambiciosa con esta secuela que, asegura, ha sido rodada para verse en el cine . La cita, con Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Rebecca Ferguson y compañía, será estrenada en Hollywood, el 1º de marzo.

Amores filiales y de pareja

Los pequeños amores.

Celia Rico sigue ahondando en la complejidad de las relaciones entre madre e hija en esta cinta que de nuevo escribe y dirige y que protagonizan María Vázquez y Adriana Ozores.

Rivales (https://youtu.be/2_ojxFOrAgQ?feature=shared).

Precisamente, Zendaya es también la protagonista de lo nuevo de Luca Guadagnino. El director de Call Me by Your Name y Hasta los huesos regresa con triángulo amoroso ambientado en el mundo del tenis profesional. Josh O’Connor y Mike Faist son los acompañantes de la rutilante estrella.

Furiosa (https://youtu.be/S3Vx7TZ0yZw?feature=shared).

George Miller amplía el universo posapocalíptico de Mad Max con una precuela que relata los orígenes del personaje que encarnó Charlize Theron en Fury Road. Anya Taylor-Joy toma el testigo en una cinta que llegará el próximo 24 de mayo y que también cuenta con la destacada presencia de Chris Hemsworth, el Thor de Marvel.

El reino del planeta de los simios (https://youtube/15mp4yZTHF0?feature=shared).

Ese mismo día también regresará a los cines otra saga de ciencia ficción con bríos renovados. Se trata de El planeta de los simios, que tras la notable trilogía que arrancó a las órdenes de Rupert Wyatt y que continuó con más fuerza gracias a Matt Reeves, pone la primera piedra de lo que promete ser una nueva era en la saga. Wes Ball, responsable de El corredor del laberinto y que también llevará a la gran pantalla la saga de videojuegos The Legend of Zelda, será quien esté a los mandos de esta nueva entrega ambientada tras el reinado de César, en un futuro en que los simios están ya consolidados como especie dominante.

Del revés 2 (https://youtu.be/VXT-vk5jtGc?feature=shared).

Envidia, aburrimiento, vergüenza y ansiedad. Estas son las cuatro nuevas emociones que se unirán a alegría, tristeza, miedo, ira y asco, para poner de nuevo patas arriba la mente de una ya adolescente Riley en la secuela de Del Revés (Inside Out). Kelsey Mann es el encargado de dirigir la nueva película de Pixar que llegará a los cines el 16 de junio.

Padre no hay más que uno (https://youtu.be/OfTyh29l5AM?feature=shared).

De sagas, y muy taquilleras, también sabe bastante Santiago Segura, quien volverá a intentar arrastrar en masa a familias enteras hasta las confortables butacas y su aire acondicionado este verano con la cuarta entrega de Padre no hay más que uno. Campanas de boda promete en la cinta que Segura vuelve a producir, escribir, dirigir y protagonizar junto al elenco habitual y que verá la luz el 18 julio.

Deadpool 3.

Vuelve Deadpool... y no lo hace solo. Hugh Jackman rompe su promesa y regresa como Lobezno en la primera aventura de dos de los puntales de los X-Men dentro ya del Universo Cinematográfico Marvel. Caos multiversal mutante para intentar que el universo de Kevin Feige remonte el vuelo. Tras el atracón de los últimos años, y los decepcionantes resultados de cintas como Ant-man y la Avispa: Quantumanía o The Marvels, está será la única película del UCM que se estrenará en 2024. El filme, dirigido por Shawn Levy, llegará a los cines el 26 de julio.