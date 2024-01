Pese a la victoria, el Girona ocupa por el momento la segunda posición de la Liga de España, pero se mantiene en la pelea para coronarse por primera vez en su historia al tener 10 puntos de diferencia sobre el tercero y cuarto lugares del certamen, que ocupan el Atlético de Madrid y Barcelona, respectivamente. En otros resultados, el Granada venció 2-0 al Cádiz y el Celta de Vigo superó 2-1 al Real Betis.

Por su parte, el PSG se proclamó campeón de la Supercopa de Francia al imponerse 2-0 al Toulouse, gracias a las anotaciones de Lee Kang-in y Kylian Mbappé, lo que representó el primer título para el técnico español Luis Enrique al frente del conjunto parisino.

Mbappé, quien finaliza contrato con el PSG en junio de 2024 y desde el lunes es libre de firmar con cualquier equipo, aseguró ayer que aún no ha decidido sobre su futuro. Todavía no he realizado mi elección. Pero tenemos un acuerdo con el presidente que hace que todas las partes estén protegidas , declaró el astro francés luego de la victoria ante el Toulouse. Mi futuro no es un asunto interno. Hay que pensar en el equipo , añadió el parisino.

(Con información de Afp)