Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Jueves 4 de enero de 2024, p. a11

La clavadista mexicana Aranza Vázquez cerró una temporada de ensueño en las competencias co-legiales de la NCAA (National Collegiate Athletic Association) y como seleccionada nacional.

Vázquez culminó el 2023 con dos medallas mundiales obtenidas en Fukuoka y un reconocimiento como la mejor saltarina del año por la Universidad de Carolina, que la motiva de cara a su segunda clasificación olímpica.

Tuve uno de mis mejores años, porque gané el Campeonato Nacional en Estados Unidos, logré dos medallas del orbe (bronce en trampolín de uno y tres metros) y obtuve mi boleto para el Mundial en Doha, donde buscaré ponerle nombre a una plaza olímpica , comentó la deportista, discípula de Yaidel Gamboa.

Tras su participación en Tokio 2020, donde culminó en el sexto lugar, se mudó a Carolina para estudiar y elevar su nivel competitivo.

La experiencia ha sido muy buena. La cultura de Estados Unidos no es tan arraigada como la de nosotros, así que la adaptación fue sencilla. En lo deportivo, el estar fogueándome todo el tiempo con grandes atletas me sirve para manejar mejor la confianza al momento de competir , añadió.

Clavadista del año

Hace apenas un par de meses, Vázquez fue ovacionada en el estadio de su universidad tras ser nombrada clavadista del año, tanto por la Atlantic Coast Conference (ACC) como por la Asociación de Entre-nadores de la Natación Universitaria de América.

Siempre quiero dar lo mejor de mí y por eso pongo mucho empeño en mi preparación. Entrenamos de cuatro a cinco horas por día y estudiamos tres o cuatro, además de las tareas. La exigencia es mucha, porque se supone que quienes estamos aquí somos los mejores.

Aunque no es obligatorio par-ticipar en un número específico de competencias, la mexicana apro-vecha todo el fogueo para llegar en su mejor momento al Mundial, donde buscará su boleto a París 2024.

En 2023 tuvimos como 10 competencias entre las locales y las nacionales, siempre damos todo nuestro esfuerzo, porque se espera de nosotros el mejor resulta-do posible. Me gusta la rutina que llevo en Estados Unidos, me mantengo muy activa y me encuentro a rivales con las que me enfrentaré en los Mundiales y Olímpicos.

Vázquez fue una de las dos saltarinas menores de 20 años en la final de trampolín de tres metros en Tokio 2020, junto a la estadunidense Hailey Hernández, quien acabó en la novena posición.