Jueves 4 de enero de 2024, p. a10

Julio César Chávez júnior parecía destinado a triunfar casi por herencia. Ser hijo del mayor ídolo del boxeo mexicano fue su don y también su condena. En días recientes, el joven sinaloense apareció en videos en los que hace declaraciones graves contra su padre, a quien incluso acusa de querer matarlo. Unos días antes, Chávez padre admitió en redes sociales que le preocupaba demasiado la salud del Júnior, víctima de una adicción a los fármacos, y dijo que sentía impotencia por la ironía de tener clínicas de rehabilitación para ayudar a los demás y no poder recuperar a quien más quiere.

De manera desarticulada el Júnior arremete contra su padre, a quien acusa de haberlo secuestrado para ingresarlo a la fuerza en una clínica de rehabilitación y de mandar gente para envenenarlo.

Yo me alejé de todos, pero no me dejan en paz , protesta en un video en una red social; ya no me voy a dejar de nadie, ni de mi papá. Mi padre me está matando, me está matando. Me han mandado gente para matarme, me han querido envenenar. Por eso no quieren que lleve esto a la Corte, porque se van a ir todos al bote .

Rodolfo Chávez, hermano del mítico Julio César y entrenador del Júnior durante toda su carrera, reconoce ante La Jornada estar alarmado por los continuos mensajes que publica su sobrino desde Estado Unidos.

En este momento ya no importa si el Júnior regresa o no al boxeo , dice apesadumbrado; eso es lo de menos; lo que importa de verdad es que se recupere, que entienda que necesita dejar esa maldita adicción que lo tiene así .

Rodolfo no sabe nada de su sobrino desde hace más de un año. Pero se entera de la crisis que atraviesa por lo que publican en redes sociales y por lo que ve y lee sobre su hermano. El drama de los Chávez lo vive en silencio y sin poder intervenir.

Yo no veo esos videos de mi sobrino, la mera verdad , comenta Rodolfo; no sólo fui quien empezó a conducirlo cuando era un chamaquillo que quería boxear, sino también soy el hermano de su papá y me afecta más que si fuera sólo un peleador que trabaja conmigo.

Julio César Chávez padre no suele comunicar sus emociones, cuenta Rodolfo. Es un hombre demasiado reservado y se guarda sus preocupaciones y dolores. Cuando se ven en Culiacán, el legendario ex boxeador se encierra a entre-nar en silencio y descarga el coraje en un costal de golpeo.