Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 4 de enero de 2024, p. 24

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local aprobó realizar un periodo extraordinario de sesiones el próximo lunes para ratificar a la fiscal Ernestina Godoy Ramos.

Pese a la convocatoria, ningún diputado de la oposición –los cuales se han manifestado en contra de la funcionaria– asistió a la reunión extraordinaria virtual.

El tema ahora se halla en la mesa directiva, a cargo de la panista Gabriela Salido, para que se llame a sesión de la Comisión Permanente este viernes con el fin de que se haga del conocimiento del pleno el periodo extraordinario y sea votado por mayoría simple. La convocatoria para el encuentro está prevista hoy a las 19:30 horas.

En posterior conferencia de prensa la presidenta de la Jucopo, Martha Ávila, calificó de lamentable que haya una ausencia total de los diputados de la oposición, porque es evidente que no les preocupa la responsabilidad que tienen con la ciudadanía .

Explicó que de no realizarse el periodo extraordinario entraría en funciones en la Fiscalía General de Justicia un encargado de despacho, el cual encabezaría los trabajos del órgano de procuración de justicia hasta que se apruebe la ratificación de la fiscal o se nombre un nuevo titular.