Las denuncias por acoso sexual han ido al alza en el actual sexenio. Cuatro de cada 10 registros ocurrieron en 2023, convirtiendo al año que apenas terminó en el más violento en este delito. Sin embargo, el incremento no sólo refleja que se haya acentuado, sino que también hay mayor visibilidad, coincidieron expertos en temas de población y de violencia de género.

Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona y asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, apuntó que un factor para que aumenten los casos es la visibilidad de la violencia por razón de género, lo cual hace 15 años todavía no se mencionaba.

Sin embargo, añadió, existe una cifra negra, porque no todas se atreven a denunciar o no tienen acceso a la justicia. Por un lado, dijo, hay más visibilidad de la violencia, pero no en relación con la promoción de los derechos, sino que la misma sociedad ha tenido un cambio de conciencia paulatino que antes estaba ajena al tema.

El aumento de los casos de acoso sexual ha sido constante. En 2019 se denunciaron 4 mil 221, en 2020 fueron 5 mil 596, en 2021 sumaron 7 mil 60, en 2022 se registraron 10 mil 977 y en 2023 alcanzaron 13 mil 114.

Las 10 entidades con más denuncias por acoso sexual son estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Coahuila, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo y Oaxaca.