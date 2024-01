Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de enero de 2024, p. 12

Las mujeres defensoras de la tierra y el territorio se siguen enfrentando a la violencia de género, a pesar de que son un referente de lucha contra la crisis climática , coincidieron organizaciones en el marco de la campaña Voces de Vida, de Oxfam México, y en la que participan colectivos de Morelos, Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tabasco, entre otros.

Flor Chavira, de Xochimilpa, expuso que muchas mujeres están luchando por el agua, la preservación del conocimiento ancestral y contra el despojo, la gentrificación y la tala, pero nos enfrentamos a las violencias en los territorios y a que la mayoría de nosotras no somos poseedoras de la tierra, no somos quienes poseemos la titularidad de los bienes comunes, lo que es una problemática, porque a la hora de tomar decisiones, no estamos ahí , aseveró.