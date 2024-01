De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de enero de 2024, p. 6

El manejo económico del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido más exitoso que los 30 años del modelo neoliberal , sostuvo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien afirmó que en el presente sexenio se detuvieron los gasolinazos y rechazó que esto ocurra en el presente inicio de año como, dijo, han asegurado algunos opositores.

“En cinco años no ha subido el precio de las gasolinas. Eso era una práctica de la derecha que terminaba por subir los precios en todo. En cambio, este gobierno está construyendo una refinería para ya no comprar gasolina a Estados Unidos, sino que la produzcamos en Dos Bocas y, de esa manera, se garantice que no regresen los gasolinazos”, indicó el morenista.