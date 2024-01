▲ Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado, pide que la oposición no baje el nivel del debate ni use el recinto para hacer show. Foto Marco Peláez

Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de enero de 2024, p. 6

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, llamó a los ex priístas que se han sumado al proyecto de Morena a tatuarse la máxima de no robar, no mentir y no traicionar, y cumplirla, mientras al partido le pidió sancionar a quienes no acaten los principios y estatutos de la agrupación.

Ello, porque si se infiltran al movimiento de transformación los vicios del viejo régimen, como el nepotismo, la compra de votos o la corrupción, se puede desdibujar tan rápido que la gente pierda la esperanza y piense que somos iguales o peores .

Eso sería una derrota muy grande, de la que llevaría años recuperarse, destacó la morenista en entrevista con este diario, en la cual informó que su bancada buscará acuerdos en la cámara alta para que en febrero, cuando empiece el periodo ordinario de sesiones, sean nombrados más de 50 magistrados electorales locales, regionales y de salas especiales faltantes.

Esto tiene que salir... quienes tenemos diálogo con los grupos parlamentarios hemos acordado que no podemos llegar al proceso electoral con una incertidumbre que puede dañar a la democracia y a los partidos políticos , resaltó, sabedora de que dichos juzgadores deben resolver las controversias que se presenten en los comicios e incluso calificar la elección presidencial.

La senadora por Tlaxcala es una abogada y activista social ligada a las luchas indígena y campesina, entre ellas la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Militó en el PRD y, como otros más, salió de sus filas para construir el partido Morena.

Perfiles idóneos

Rivera, elegida presidenta del Senado en agosto pasado, estimó que para llegar a acuerdos, cada grupo parlamentario tiene que asumir el tamaño que tiene, pedir lo que le corresponde y sentarse a la mesa para analizar los personajes que proponen.

Más allá de que sean de PAN, PRI o Morena, lo que se requiere son perfiles idóneos que garanticen imparcialidad, certidumbre y un trabajo apegado a la Constitución, pues el voto ciudadano vale y se respeta, apuntó.

En relación con otros nombramientos pendientes, como los del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), expuso que antes de hacer esas designaciones se va a impulsar la reforma a los organismos autónomos.