Alonso Urrutia

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de enero de 2024, p. 5

Villahermosa, Tab., Ante las afirmaciones de algunos opositores, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se esté preparando una elección de Estado. No, no somos iguales, nosotros no compramos votos, no usamos el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, tenemos autoridad moral. Ellos se callaron, todos esos intelectuales del régimen antidemocrático cuando nos hicieron fraude .

De igual forma, sin mencionar a la candidata opositora, Xóchitl Galvez, el mandatario también expresó su sorpresa ante las versiones que cuestionan hasta porque sonríe. Aunque negó que haya visto el video donde Gálvez lo increpa al respecto, dijo: “‘que el Presidente se ríe’. ¿Pues qué quieren? Que esté petrificado o así, que calle como momia, ¿no?, que se calle el Presidente como si fuese una momia. Nada más por… Empezando el año, a nadie se le puede negar un consejo”.

–¿Como este video que…?

–No, no lo he visto, pero yo no sé nada de eso –respondió sin ahondar.

Momentos antes había destacado el nuevo papel de Alejandro Quintero, “un señor que le hizo la campaña al licenciado Peña Nieto, que fue exitosa la campaña publicitaria porque tenía a Televisa y a todos los medios (...) es el cerebro ahora en contra de nosotros. No voy a decir para quién trabaja porque me pueden cepillar. Todavía en el sexenio pasado estuvo de asesor y era de los que pasaba la charola a los potentados, a millón de dólares por potentado para la guerra sucia en contra mía”.