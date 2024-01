Claro que hay que cambiar, reformar el Poder Judicial, nada más que ya no nos alcanza a nosotros el tiempo, pero quienes van a sustituirnos, la persona que nos va a sustituir va a poder seguir adelante, seguir limpiando, seguir desbrozando el camino para la transformación del país , explicó.

El tabasqueño reiteró que por situaciones como ésta es necesaria una reforma al Poder Judicial para que los juzgadores sean electos por votación popular y sostuvo que enviará lo más pronto posible la iniciativa al Congreso con este fin, pero admitió que a su gobierno no le dará tiempo para materializar el cambio.

Criticó las descalificaciones que se han hecho a su propuesta de reforma con el argumento de que con ella cualquier ciudadano podría llegar a ser juez.

Que no exageren, no es que cualquiera va a ser juez o magistrado o ministro, porque son unos exagerados y mentirosos, empiezan a decir que ahora cualquier ciudadano va a ser juez; no va a ser así, pero si así fuese, nada más les recuerdo que desde que se fundó Estados Unidos los jueces son ciudadanos, así se escogen, los que declararon culpable a García Luna fueron jueces ciudadanos , afirmó.

Sí es importante iniciando el año recordar eso, que se necesita una reforma constitucional y que, para llevar a cabo una reforma constitucional, se necesita contar con el apoyo de mayoría calificada en el Congreso, subrayó.

(Con información de Arturo Sánchez Jiménez)