ración de año Nuevo: Despierta, porquería. / Ponte de pie, basura, hilacho, / cajón de mala muerte. // Despierta. Son las diez. Revive. Las doce de la madrugada, / Zúrcete, sábana raída. / Bébete, botella / desechable. Ya es la una. / Cómete, plato / con restos de frijoles. / Anda, enderézate, sacúdete, / cerveza tibia, mosca de panteón, / fastidio de domingo. / Levántate de tu saliva y de tu mierda. // Súmale voces al estruendo, / polvo al polvo, / arrugas a tu cara y a mi cara.

El fin: Con este año se termina / todo. Con este / diciembre de todos los diciembres. / Con este treinta / de febrero. // Con este día que no es lunes / pero cierra la puerta de todos / los domingos. // Apenas transcurrido este minuto / (tanto que me gustaron siempre / los minutos) / lo que ayer / todavía / era todo // ya no es nada.

Poemas ad hoc para estos días, aunque no faltará a quien le parezca que citados en inverso orden, procedentes del libro Desviación vertical disociada*, nombre de una afección ocular no grave y susceptible de no ser percibida que padece el autor, Luis Vicente de Aguinaga, quien con título tal obtuvo el Nacional Premio de Poesía Ramón López Velarde.

Lírica del tiempo, lírica del cuerpo, ya reflexiva, ya descriptiva, metapoesía a veces y otras humorística (no: de buen humor), la de esta entrega es claramente atenta, perceptiva, cuidada, cuidadosa, limpia; observadora y asimismo (muestra libre, que no gratuita, confianza en el lector) conversadora.