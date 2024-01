Propone crear comités técnicos que revisen equipos de gas

E

n relación con el importante reportaje del pasado 28 de diciembre Tanques e instalaciones de gas dañados causan los siniestros en la CDMX , esa alerta debe impulsar a que el gobierno de la ciudad disponga la organización de comités técnicos de revisión de equipos de gas en cada colonia, a efecto de prevenir catástrofes y fomentar una mayor cultura de seguridad en casas y edificios.

Javier Espejel Vargas

Cuidar selección de candidaturas, aconseja a partidos de la 4T

La Cuarta Transformación es un proceso importantísimo que debe cuidarse tanto en su funcionamiento sin corrupción como en la elección de candidaturas. Quienes no somos militantes de ningún partido, pero somos impulsores convencidos de la importancia que tienen la justicia social, las libertades y la democracia que son el corazón de la 4T, alertamos que nuestros votos no vayan a respaldar a candidatos equivocados, como sucedió lamentablemente en casos como los de Lilly Téllez y Germán Martínez, quienes, seguramente, sólo vieron la oportunidad de treparse al carro ganador, a los sustanciales honorarios, sin considerar que se debían a principios de izquierda y su programa de acción congruentes y honestos.

Los militantes de Morena y de los partidos del Trabajo y Verde que hayan demostrado constancia en la lucha y convicción de principios deben ser considerados en primera instancia para las candidaturas. Quienes desde los partidos de derecha se suman de último momento a la ola de Morena deben hacer méritos.

Se vale cambiar, pero no fingir que se cambia sólo para obtener candidaturas.

Hoy existen muchas posibilidades de ser ganador dentro de Morena y debe honrarse a los que han luchado por las causas justas. Todo ello nos importa a los ciudadanos porque nuestro voto debe respaldar a quienes garanticen el buen rumbo de la 4T.

Eduardo del Castillo V.

Reabren consulado rebelde zapatista en Canadá

En Canadá se festejan los 30 años del surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con organización y resistencia. Artistas mexicanos reabrieron el consulado rebelde en Vancouver. Su primera declaración precisa que buscan atender los intereses, derechos y libertades del populacho desde el arte, y su uso como una herramienta al servicio de los pueblos .