Afp y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de enero de 2024, p. 22

Los Ángeles. Un hombre armado que forzó la entrada del edificio de la Suprema Corte del estado de Colorado, oeste de Estados Unidos, hizo disparos y causó importantes daños antes de ser detenido, informó ayer la policía local.

Esta Corte recientemente declaró al ex presidente Donald Trump no apto para presentarse a las elecciones presidenciales en ese estado, pero no se ha establecido un vínculo entre dicho fallo y el tiroteo, precisó la policía de Colorado.

Los hechos tuvieron lugar antenoche en Denver. Según las autoridades, el hombre –del que no fue informada la identidad–, estuvo involucrado en un accidente de automóvil en una zona cercana y apuntó con un arma al otro conductor.

Acto seguido, disparó contra una ventana del edificio, amenazando a un agente de seguridad que no estaba armado. El sospechoso siguió hasta el séptimo piso del edificio donde disparó varias veces, según la policía. Se entregó a las autoridades aproximadamente dos horas mas tarde.