▲ La racha de seis victorias consecutivas de los Celtics de Boston acabó en Oklahoma. Los dirigidos por Joe Mazulla no pudieron contener la pegada del Thunder, que se impuso 127-124 en Paycom Center. Los celtas, que mantenían el mejor desempeño en activo de la NBA, cedieron terreno en el tercer cuarto, en el que permitieron 40 unidades. Los locales, de esta manera, tomaron una ventaja de doble dígito, complicándoles el panorama. No obstante, el mejor basquetbol de Boston llegó en los últimos 12 minutos. En este periodo, Jayson Tatum y Kristaps Porzingis empujaron a los Celtics hasta colocarlos dos puntos por debajo del Thunder. El tiempo, sin embargo, no les alcanzó para evitar su primera derrota del año y la séptima de la temporada. Foto Ap