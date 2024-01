Alberto Aceves

Miércoles 3 de enero de 2024

Giovani dos Santos, ex seleccionado campeón del mundo Sub-17 en 2005, dejó de jugar al futbol profesional hace casi tres años, cuando finalizó su vínculo con el América. Algunos clubes de la MLS y el futbol de España intentaron contratar sus servicios, pero las negociaciones no prosperaron. De ser uno de los grandes talentos formados en el Barcelona, donde medios y entrenadores compararon su vistosa mane-ra de jugar con la del brasileño Ronaldinho, el mexicano pasa ahora su tiempo alejado de la actividad deportiva, atendiendo negocios familiares y competencias de streamers.

En diciembre pasado, Giovani celebró con su hermano Jonathan el campeonato de liga del América en el estadio Azteca, donde en 1984 se coronó también su padre Zizinho, fallecido durante la pandemia por covid-19. Uno nunca sabe si mi historia pudo ser diferente , reflexiona el campeón olímpico en Londres 2012 al recordar la final contra Tigres. Cuando mi padre fue campeón yo todavía no había nacido. Seguramente él está feliz en el cielo, porque esta vez le tocó a Jona ganar una final. Gracias a ellos, el nombre de los Dos Santos ya es-tá escrito en la historia del América .

Jugador increíble

En silencio, con ropa deportiva y una gorra que le cubre la mitad del rostro, Giovani trata de mantener distancia de las personas que no conoce. Su físico ya no es el del atacante promesa que sorprendió con su talento a rivales de élite en Europa, sino más bien el de alguien menos preocupado por su alimentación. Cuando llegó de Barcelona a la Liga Premier era como ver jugar a Ronaldinho , sostiene el capitán del Manchester City, Kyle Walker, su ex compañero en el Tottenham. Probablemen-te las cosas no funcionaron tan bien para él en Inglaterra, pero era un jugador increíble .