Comprometida con los movimientos indígenas de América, Sylvia Marcos (Monterrey, Nuevo León, 1938) exploró la cosmogonía mesoamericana y, en particular, la significación que tenían las mujeres en los horizontes de sentidos amerindios.

Con su sensibilidad y conocimiento acumulados, la socióloga atestiguó que las comandantas Ramona, Susana, Esther, entre otras mujeres zapatistas dotadas de una polifonía virtuosa, utilizaron sus narrativas en favor de sus derechos individuales y colectivos, pero a la vez abrieron brecha en las demandas feministas.

“Todas estuvieron inspiradas y, mejor dicho, ‘construidas’ subjetivamente por las formas comunitarias de la cosmogonía zapatista. El feminismo creció exponencialmente estos últimos años en México y en el mundo. Pero las zapatistas no se consideran sujetos individuales, sino un colectivo que demanda sus derechos en correlación con los varones.

Analicé sus palabras en cartas y comunicados. Después de 30 años, puedo asegurar que sus poéticas arrojaron nuevos significados en los conceptos de ser mujer, de la justicia y de la dignidad. El zapatismo es hoy la respuesta más acabada, la propuesta más completa a las luchas mundiales de resistencia. Resistencia y lucha contra acciones destructivas, desmedidas, que también están acabando con el planeta.

Un mundo donde quepan todos los mundos

“La participación de las mujeres es imprescindible en la construcción de un nuevo mundo, donde quepan todos los mundos, pero aquella ha de ser amplia para incluir todos los niveles de organización y decisión.

“Espero que no sólo las mujeres reconozcan estos aportes, sino que todos los científicos sociales incorporen una visión de género en sus análisis y no mantengan oculta nuestra particular y diferenciada participación.

Estoy convencida de que el legado poético, intelectual, oral y ancestral de la insurgencia zapatista es valiosísima. Por esa razón, es necesario compartir estos conocimientos con las nuevas generaciones, con el fin de encaminarnos hacia un mejor futuro.

Una poética de la insurgencia zapatista se presentará el 19 de enero a las 19 horas en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica (Tamaulipas 202, colonia Hipódromo Condesa).