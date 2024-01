Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de enero de 2024, p. 29

Habitantes de la unidad habitacional Torres San Antonio, colonia Carola, en Álvaro Obregón, pedirán a la alcaldía informe qué sanción impuso a la empresa contratada para realizar el mantenimiento a sus instalaciones hidráulicas con recursos del presupuesto participativo, ante el incumplimiento en que incurrió y obligó a contratar otra compañía, además de dejar sin agua a 750 familias durante más de dos meses.

En el contrato correspondiente encontraron que la alcaldía lo adjudicó de manera directa a Siconex. Constructora y Supervisión, por un monto de 2 millones 56 mil 546.99 pesos, e incluía obras de rehabilitación de la red de agua potable en otras tres unidades habitacionales: Santa Fe, Tarango y Belén de las Flores.

Explicaron que una de las cláusulas del contrato refiere que si la alcaldía observa deficiencias en la terminación de los trabajos o que no se realizaron de acuerdo con los requerimientos o especificaciones, solicitará la reparación o corrección de los mismos sin derecho a retribución alguna, en tanto que el capítulo de penas convencionales prevé que si el contratista no presenta los trabajos conforme a las especificaciones, se tendrá por no realizado, sin retribución alguna y se ordenará la reparación o reposición inmediata con cargo a la empresa.