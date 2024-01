En el mercado Medellín, Luis Eduardo Gómez, quien trabajó con sus padres en el puesto de frutas y verduras durante 15 años y en los pasados dos logró independizarse, mencionó que las amas de casa no dejan de comprar aunque los precios sean altos, como ha ocurrido, en su momento, con el precio del limón y el aguacate, que ayer se vendían en 35 y 60 pesos el kilogramo, pero que han llegado a costar 100 pesos.

No obstante, comentó que ha notado que en el caso del jitomate las amas de casa, cuando pueden, lo sustituyen por tomate verde, que se ofrece en 40 pesos el kilo.

Gonzalo, quien acude al mercado Medellín una vez a la semana a realizar compras, dijo que la estrategia es no comprar el kilo, sino dos o tres jitomates, con lo que se puede tener algún ahorro ; así como comprar un pollo entero, que en la pollería López del mercado Medellín se ofrece en 60 pesos.

Es decir, explicó, que no paga 100 pesos por el kilo de pechuga, sino que aprovecha el pollo entero por 60 pesos el kilo y puede preparar hasta tres guisados; puso como ejemplo consomé de pollo, enchiladas y tacos dorados.