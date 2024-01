Los cambios deberán atender a una población joven que se mantendrá y a una población mayor que seguirá en crecimiento e incluso se espera que supere a la población joven al llegar a la mitad del presente siglo , señala el programa dado a conocer el pasado 27 de diciembre.

Al respecto, Víctor Manuel García Guerrero, asesor en métodos demográficos del Fondo de Población de Naciones Unidas y del Conapo, quien participó en el diseño de Las proyecciones de la población de México 2020-2070, aseveró que la fecundidad ha disminuido en todo el país, sobre todo en Baja California, estado y Ciudad de México, Nuevo León y Quintana Roo, ya que las mujeres postergan el embarazo a edades que superan los 29 años.

No obstante, dicha postergación del embarazo no es generalizada en el país, pues la edad promedio de las mujeres cuando tienen su primer hijo oscila entre 20 y 24 años, con la diferencia de que deciden ya no tener más o sólo un segundo.