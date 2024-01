E

l gobierno sionista de Israel comete genocidio impúdico contra los palestinos y además le interesa que las sociedades del mundo entiendan que así es, que su poder militar es incontestable. Todo ocurre como si unos militares altamente tecnificados mataran sin descanso, sin consecuencia alguna para Israel. Las cosas, sin embargo, pueden ser distintas: Israel actúa en un contexto mucho más amplio que la estrecha franja de Gaza. Israel comete la masacre, y Biden proporciona bombas en cantidades ingentes. La responsabilidad de EU no puede hacerse a un lado. El viernes pasado el Departamento de Estado de EU aprobó la enésima venta de armas a Israel, esta vez por 147 mil 500 millones de dólares. El secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, dijo que existe una emergencia que requiere la venta inmediata [de armas] al gobierno de Israel . El objetivo de esta nueva venta, dijo, es mejorar la capacidad de Israel como elemento disuasorio ante las amenazas regionales y para fortaecer la defensa de su ­territorio .

Esas amenazas son de los pueblos musulmanes enemigos de EU (y de Israel). Con unas cuantas palabras EU pone de manifiesto que la masacre de Israel en Gaza no se agota en sí misma. Hay mucho más en juego. No es extraño que el propio Israel esté intentando ampliar sus operaciones militares, ahora en Siria: miles de iraníes participaron el jueves pasado en Teherán en los funerales de Sejed-Rasi Musawi, general de brigada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Musawi murió el lunes junto con otros dos miembros del CGRI en un ataque aéreo israelí en un suburbio de Damasco. Estaba allí por invitación del gobierno sirio en calidad de asesor. Israel no tenía razones militares para matarlo. No se habían producido ataques a Israel desde Siria desde la invasión de Israel a Gaza. Según el analista alemán Knut Mellenthin, de Junge Welt, hay una conclusión clara: El asesinato de Musawi fue una provocación deliberada destinada a ampliar geográficamente la guerra .