Ya no supe de mi hermanita ni de mi mamá. Solo escuché que los maleantes se comunicaban por radio. Uno de ellos me pateó y preguntó: ¿Dónde está el dinero y las llaves de la camioneta? . Les dije que no sabía. Se enojaron y me pegaron con la cacha de un arma y con unos cables que había tirados. No creían lo que les decía. No te hagas pendejo. Ahorita te vamos a cortar una oreja, a ver si así hablas . Me quitaron mi celular y me amenazaron: Lárguense de aquí. Si no se van, vamos a venir a matar a toda tu familia . Por los golpes que me dieron perdí el conocimiento. Pasaron varios minutos para que reaccionara. Una vez que me repuse fui con mi hermanita a la casa de mi abuelita. También ella y mis primos estaban tirados boca abajo.

Todos nos quedamos quietos sin pronunciar palabra. Al asegurarnos que los delincuentes se habían marchado, busqué a mi mamá. Creí que había corrido para esconderse, pero cuando pasé por el lavadero estaba tirada boca abajo. Al voltearla con mi primo, mi mano izquierda se manchó de sangre. Tenía como un hoyo en el ojo derecho y varias balas en su cuerpo. Estaba muerta. Con mucho miedo la cargamos y la metimos a la casa. Adentro del cuarto rascamos para enterrar su cuerpo. La fosa que hicimos estuvo pequeña, por eso sus pies quedaron fuera. Ya no pudimos hacer más. La cubrimos con ropa y cartones mientras se presentaba la oportunidad de regresar por ella. Esa noche del 14 de diciembre salí con mi hermanita del pueblo.

El 15 fuimos a Tlapa con el Ministerio Público, la policía del estado y el Ejército para pedir que subieran por mi mamá. No creyeron lo que les conté y tampoco quisieron ir. El comandante de la policía ministerial comentó que hablaría con la síndica para que verificara si estaba mi mamá en la casa. Lo real es que nadie investigó. El 20 de diciembre nos acompañó un abogado de Tlachinollan con el agente del Ministerio Público que estaba de guardia. Además de buscar un perito que me apoyara en la traducción del me pháá, tuve que sacar copias del expediente y llevar los oficios de colaboración a la policía del estado y del ejército; 12 días después del asesinato de mi madre subieron las autoridades para exhumar su cuerpo. Fuimos hasta Chilpancingo al Semefo a recogerlo para regresar a la Montaña a llorar nuestra desdicha.

* Director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan