Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Martes 2 de enero de 2024, p. 8

El titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, afirmó que las 33 estaciones de esa dependencia en el país se encuentran cerradas desde marzo pasado, cuando fue el incidente en el que murieron 40 extranjeros en las instalaciones de Ciudad Juárez, y que a partir de eso solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanbos (CNDH) que las certificara y no ha habido respuesta.

Sin embargo, les estamos dando mantenimiento y reconstruyendo; quitamos todo el concepto carcelario para hacerlas amables con respeto a los derechos humanos y evitar accidentes fatales.

En entrevista con La Jornada, señaló que la CNDH ha informado que el INM está en el segundo lugar de quejas, pero una cosa es una queja y otra una recomendación. En recomendaciones se han dado 50 aproximadamente, se resolvieron 22 y otras están pendientes .

En cuanto a lo ocurrido en la estación de Ciudad Juárez el pasado 28 de marzo, dijo que fue un acontecimiento muy lamentable , y mencionó que él está vinculado a proceso penal, a lo cual sostuvo que es inocente porque estaba a mil 800 kilómetros de distancia .